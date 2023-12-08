Mucize ot yaraları iyileştiriyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan yaraları iyileştiren hatmi otu dikkat çekti.

HATMİ ÇİÇEĞİ HANGİ SIKLIKLA TÜKETİLMELİDİR?

Hatmi çiçeği, düzenli bir şekilde her gün tüketilirse 3 ya da 4 gün içinde etkisini gösterebilir. Her bitki türünde olduğu gibi uzun süreli tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.

Gün içerisinde 1 ya da 2 defa hatmi çiçeği çayı içilebilir. Hatmi çiçeği, solunum yolları hastalıkları, sindirim sistemi problemleri ve bağışık sistemini güçlendirmeye kadar birçok alanda fayda sağlar.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI DEMLENİR?

Dilerseniz içerisine bal ilave edebilirsiniz. Hatmi çiçeği çayını günde iki kez olacak şekilde tüketebilirsiniz. Kurutularak elde edilen hatmi çiçeği çayı, kaynamış suya atılır ve 5 dakika demlendikten sonra süzülüp içilebilir.