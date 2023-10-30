Mucize otu böyle kullanın ses kısıklığı ve boğaz ağrıları derdiniz bitsin

Ses kısıklığı ve boğaz ağrılarının korkulu rüya olmaktan çıkaran mucize ot olarak bilinen abdestbozan otu dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Mucize otu böyle kullanın ses kısıklığı ve boğaz ağrıları derdiniz bitsin

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

SES KISIKLIĞI VE BOĞAZ AĞRILARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Abdestbozan otu; Gargara şeklinde kullanılması ses kısıklığına ve boğaz ağrılarına iyi gelmektedir. Bademcik şişlerini indirir.

MUCİZE OT NASIL KULLANILIR?

Kökünden yapılan çay birer saat ara ile bir kaşık olmak üzere on iki kaşık içilir.

ABDESTBOZAN OTU NEDİR?

Abdestbozan otu Latince adı Pimpinella saxifraga olan bu şifalı bitki, kuru ve kireçli topraklarda daha çok nemli yerlerde yetişir.

Çayırlarda, çalılıklar arasında ve ormanlarda, kıyı şeritlerinde ve yol kenarlarında, dere kenarlarında, yamaçlarda ve otlaklarda mutlaka vardır.

BADEMCİK ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR?

-Tuzlu su ile gargara yapmak

-Meyan pastilleri

-Ham bal ile hazırlanmış ılık çaylar

-Buzlu parmak dondurmaları veya buz parçaları

-Hava nemlendiricileri

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