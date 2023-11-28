Mucize otun yaprakları bile şifa deposu. Romatizmaya iyi geliyor

Mucize ot olarak değerlendirilen dulavrat otu yaprakları bile şifa deposu olmasıyla dikkat çekti. Bu otun yapraklarının romatizmaya iyi geldiğinin altı çizildi.

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
Mucize otun yaprakları bile şifa deposu. Romatizmaya iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Dulavrat otu; Yapraklarından yapılan ilaçlar, romatizma ve nikris ağrılarını giderir.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma tendonları, kasları, bağları, kemik ve eklemler gibi bir veya daha fazla yapıyı etkileyerek ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan kas-iskelet sistemi bozukluğudur. Hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli bozukluklara yol açabilen bir hastalık olan romatizmanın en tehlikeli türü romatoid artrit olarak kabul edilir.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kronik yorgunluk ve enerji düşüklüğü

-Saç dökülmesi

-Dinlenirken ve ayağa kalkarken sırtta ağrı ve sertlik

-Hareket ederken zorlanma ve tutukluk

-Böbrek fonksiyonlarının bozulması

-İştah azalması ve kilo kaybı

-Gözlerde tahriş ve yanma

-Ağız kuruluğu

-Beze oluşumu

-El ve ayak tırnaklarında değişiklikler

-Birden fazla eklemde hissedilen ağrı, kızarıklık, şişlik ve sertlik

DULAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

1 tatlı kaşığı kurumuş kökü 1 bardak suya katılır. Su kaynayıncaya kadar beklenir, daha sonra ateş kısılır, ısıtma 10-15 dakika daha sürdürülerek hazırlanan çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin yapraklarıyla yara lapası hazırlanır. Şikayet edilen yerlere lapa dıştan uygulanır. Ancak sedef hastalığı ve egzamada tedaviye iyileşme belirtileri görülene değin, uzun süre devam edilmelidir.

İlgili Haberler
Gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir. İşte mucize çemen otunun faydaları
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
10 adımda kara para aklayıcısı fenomen nasıl olunur? Gündem
10 adımda kara para aklayıcısı fenomen nasıl olunur?
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrol yatay seyrediyor. Varil fiyatı 80,09 dolar Ekonomi
Brent petrol yatay seyrediyor. Varil fiyatı 80,09 dolar
Ciltteki sivilce ve akneleri temizliyor. İşte dikkat çeken ot Şifalı Bitkiler
Ciltteki sivilce ve akneleri temizliyor. İşte dikkat çeken ot
Brent petrolün varil fiyatı 80,09 dolar Gündem
Brent petrolün varil fiyatı 80,09 dolar
Savaşın İsrail’e maliyeti belli oldu Dünya
Savaşın İsrail’e maliyeti belli oldu
Yılmaz Özdil yeni dolandırıcıları açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil yeni dolandırıcıları açıkladı