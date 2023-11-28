Mucize otun yaprakları bile şifa deposu. Romatizmaya iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Dulavrat otu; Yapraklarından yapılan ilaçlar, romatizma ve nikris ağrılarını giderir.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma tendonları, kasları, bağları, kemik ve eklemler gibi bir veya daha fazla yapıyı etkileyerek ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan kas-iskelet sistemi bozukluğudur. Hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli bozukluklara yol açabilen bir hastalık olan romatizmanın en tehlikeli türü romatoid artrit olarak kabul edilir.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kronik yorgunluk ve enerji düşüklüğü

-Saç dökülmesi

-Dinlenirken ve ayağa kalkarken sırtta ağrı ve sertlik

-Hareket ederken zorlanma ve tutukluk

-Böbrek fonksiyonlarının bozulması

-İştah azalması ve kilo kaybı

-Gözlerde tahriş ve yanma

-Ağız kuruluğu

-Beze oluşumu

-El ve ayak tırnaklarında değişiklikler

-Birden fazla eklemde hissedilen ağrı, kızarıklık, şişlik ve sertlik

DULAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

1 tatlı kaşığı kurumuş kökü 1 bardak suya katılır. Su kaynayıncaya kadar beklenir, daha sonra ateş kısılır, ısıtma 10-15 dakika daha sürdürülerek hazırlanan çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin yapraklarıyla yara lapası hazırlanır. Şikayet edilen yerlere lapa dıştan uygulanır. Ancak sedef hastalığı ve egzamada tedaviye iyileşme belirtileri görülene değin, uzun süre devam edilmelidir.