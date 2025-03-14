Mucize sebze iltihabın kökünü söküyor. Türk mutfağının vazgeçilmezi

Hatay’da seralarda yetiştirilen domates, tarlada 28 TL’den alıcı bulurken market raflarında 60 TL’ye kadar çıkıyor. Üretici ve tüketici mağdur olurken, domatesin sağlık üzerindeki mucizevi etkileri dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en verimli tarım bölgelerinden biri olan Hatay’da seralarda yetiştirilen domatesin hasadı devam ediyor. Ancak, üreticiden 28 TL’ye çıkan domates, market raflarında 60 TL’ye kadar yükseliyor. Fiyat farkı hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bırakıyor.

TARLADA 28 TL

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde domates hasadı yapan Ruhi Yapıcı, fiyat farkının çiftçiyi yıprattığını vurgulayarak şunları söylüyor:

“Domatesi tarlada 28-30 TL’ye satabiliyoruz, ancak marketlerde fiyat iki katına çıkıyor. İstanbul’da bu rakam 100 TL’yi bulabiliyor. Biz don afetine rağmen üretimi sürdürdük ama zarar gören yine çiftçi ve tüketici oluyor.”

YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Fiyat tartışmalarının gölgesinde kalan domates, besin değeriyle adeta bir sağlık deposu. Likopen açısından zengin olan domates, kansere karşı koruyucu etkisiyle biliniyor. Özellikle prostat kanseri riskini azaltmada etkili olan bu güçlü antioksidan, vücuttaki serbest radikallerle savaşıyor.

Domates, C vitamini bakımından bağışıklık sistemini güçlendirirken, potasyum içeriğiyle kalp sağlığını destekliyor. Kan basıncını düzenleyerek kalp-damar hastalıklarının riskini azaltan domates, lif açısından da zengin olduğundan sindirim sistemini düzenliyor ve kabızlığı önlüyor.

YAPRAKLARI TEHLİKE SAÇIYOR

Domatesin meyvesi ne kadar faydalıysa, yaprakları da bir o kadar zararlı olabilir. Araştırmalar, domates yapraklarının büyük miktarlarda tüketilmesinin zehirlenmeye yol açabileceğini gösteriyor. Boğazda yanma, baş dönmesi, hatta ciddi vakalarda ölüm riski bulunuyor. Bu nedenle yalnızca meyvenin tüketilmesi tavsiye ediliyor.

İLTİHABI YOK EDİYOR

Domatesin anti-enflamatuar özellikleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor. Bu özellik, özellikle romatoid artrit gibi kronik inflamatuar hastalıkların kontrolünde fayda sağlıyor. Aynı zamanda içerdiği A vitamini ve lutein sayesinde göz sağlığını koruyarak, yaşa bağlı görme problemlerinin riskini düşürüyor.