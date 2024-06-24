Mudanya Al-Mudanya oldu. Plajı Türkler değil Suriyeliler doldurdu

Türkiye sığınmacı ve kaçak sorunu her geçen gün derinleşiyor. Toplumsal sorunların da doğduğu Türkiye’de bazı mahallelerde Türkçe konuşan birilerini bile bulmak zorlaştı.

Yaz aylarının gelmesiyle de sahillere Suriyeliler ve kaçak Afgan ve Pakiler çöktü. Bir yeni görüntü de Bursa’nın ilçesi Mudanya sahilinden geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda sahilin Suriyeliler dolup taşıdığı görüldü. Neredeyse Türk’ün çok az olduğu sahile Suriyeliler adeta çöktü.

Aileleriyle sahile gelmek isteyen Türkler manzarayı görünce geri dönüyor. Daha önce de İstanbul Florya sahilinde görüntüler gelmişti.

BURSA KUMSAZ’DAN DA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bursa Kurşunlu Kumsaz sahilini de resme Suriyelilerin doldurduğu görülmüş ve bir vatandaş duruma isyan etmişti.

Ayrıca tuvalet olmasına rağmen Suriyelilerin yeşilliklere tuvaletlerini yaptığı ve bunu fark eden vatandaşların de denize giremeden plajı terk ettiği belirtilmişti.

Bir vatandaş durumu kameraya alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Suriyeliler yüzünden gitmek zorunda kaldık. Tuvalet var, kenardaki yeşilliklere tuvaletlerini yapıyorlar. Denize giremiyoruz. Çadırları kaldırmaları için polisler anons yapıyor. Kaldırıyor gibi yapıyorlar kaldırmıyorlar. Tuvaletin yanlarına bile oturmuşlar şaka gibi…

TÜRKİYE’DE SIĞINMACI VE KAÇAK SORUNU BÜYÜYOR

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı ve kaçak sorunu gün giderek büyüyor. Sığınmacı sorunu ülke gündemindeyken Suriyeli sayısı da artıyor. Türkiye’de bazı mahallelerde Türklerin bile olmadığı görülmüştü. Suriyelilerin yoğunluk olduğu ilçe veya mahallelere küçük Şam da deniliyor.

Mayıs 2024 verilerine göre, Türkiye genelinde kayıtlı 3 milyon 115 bin 536 kişi bulunuyor. İstanbul, 530 bin 748 kişi ile Suriyeli nüfusun en yoğun olduğu şehir konumuna geldi.

Ancak günlük yaşantımızda karşılaştığımız manzara, bu sayının gerçek durumu yansıtmadığını açıkça ortaya koyuyor.