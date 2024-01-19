Mudurnu'da kontrolden çıkan araç yan yattı

Kaynak: İHA
Mudurnu'da kontrolden çıkan araç yan yattı
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, yoldan çıktı ve yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Musalla Mahallesi’nde meydana geldi.

Hayri K. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetinden çıkan araç yoldan çıktı ve yan yattı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Hayri K. ve yanında yolcu konumundaki vatandaş yaralandı.

Kazayı çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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