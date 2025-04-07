Müftü 'geberdi' demişti. Müftülüğün bulunduğu sokağın adı Volkan Konak Sokağı oldu

Müftünün, sanatçının vefatı sonrası sosyal medyada yaptığı "Sahnede gebermiş" şeklindeki paylaşımı, kamuoyunda infiale yol açtı.

DİYANET HAREKETE GEÇTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda yer alan iddialar üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BELEDİYE MECLİSİNDEN SERT KARŞILIK

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre Çatalca Belediye Meclisi, bugünkü oturumda müftülük binasının bulunduğu "Nar Sokağı'nın" adını "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirme kararı aldı. Karar hem CHP hem de AK Partili meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

MÜFTÜNÜN TEPKİSİ MERAK KONUSU

Sokağın isminin değiştirilmesiyle ilgili olarak Müftü Mehmetalioğlu'nun vereceği yanıt merakla bekleniyor. Kararın, müftünün skandal açıklamalarına bir yanıt niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, meclisin aldığı kararı, “Sanatıyla milyonların kalbine dokunan, duruşuyla her zaman saygı uyandıran kıymetli sanatçımız Volkan Konak’ın ismini Çatalca’mızda yaşatacağız. İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismi, Çatalca Belediye Meclisimizin Nisan ayı 1. Birleşiminde oy birliğiyle aldığımız kararla, 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirildi. Bugün gerçekleştirdiğimiz Çatalca Belediye Meclisi Nisan ayı 1.Birleşiminde alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” sözleriyle açıkladı.