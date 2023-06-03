Müge Anlı eşinden gelen mesajı canlı yayında okudu. Hamam detayı herkesi güldürdü

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu defa güldüren anlar yaşandı. Anlı canlı yayında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan gelen mesajı okuyunca kahkaha tufanı koptu.

Dilek Sarıkaya, eski sevgilisinin kendisini yaklaşık 1.5 milyon TL dolandırıldığı iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Sarıkaya, kendisinden 14 yaş küçük Seyit Eren isimli sevgilisine arabalar alıp, dükkanlar açtığını söyledi.

Hamamcılık yaptığını dile getiren Dilek Sarıkaya, sevgilisi Seyit Eren'le hamamda tanıştıklarını, Eren'in sürekli müşteri olarak geldiğini söyledi.

Müge anlı da “Bu böyle bildiğimiz hamam mı bu? Erkekler giriyor erkek bölümüne. Erkek hamamına girdiğinde öyle kadınlarla konuşma şansları var mı? Benim kocam da gidiyor da hamama merak ettim şimdi yani nereden kadın buldu da konuşuyor? Demek arada gitmek lazım nereye gidiyorlar diye." dedi.

Daha sonra ise canlı yayında Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan jet yanıt geldi. Anlı, eşinin "Bizimkinde yok kadın madın" mesajını okuyunca herkesi güldürdü.