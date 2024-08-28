Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi açıklandı.

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28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı hayranları tarafından merak konusu.

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Faili meçhul sayısız cinayeti aydınlatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu.

Ünlü sunucu Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle inceliyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Eylül Pazartesi ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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