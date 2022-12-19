Müge Anlı ATV ekranlarında hafta içi izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 19 Aralık Pazartesi 3000. bölümünü kutluyor. Müge Anlı canlı yayında hem Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hem de doğum gününü kutladı. Seyirci Müge Anlı’ya dair bilgileri merak ediyor. Peki, Müge anlı kaç yaşında, doğum günü ne zaman? Müge Anlı kimdir?

Müge Anlı 19 Aralık Pazartesi canlı yayında ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının 3000. Bölümünü kutladı. Ayrıca Müge Anlı’nın doğum günüydü. Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’da programa çiçek göndererek doğum gününü kutladı. Peki, Müge Anlı kaç yaşında?

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 yılında İstanbul’da doğdu.

Müge Anlı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapan Müge Anlı, televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayarak magazin sunuculuğuna Kanal D ve Atv gibi kanallarda devam etti.

Müge Anlı 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi.

Müge Anlı 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve Atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı gündüz kuşağı programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanarak, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı Atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Müge Anlı 2019 yılında Atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

MÜGE ANLI’NIN EŞİ KİMDİR?

Müge Anlı 2022 yılında emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyevine girdi.