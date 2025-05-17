Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi. Düğmeye basıldı

Müge Anlı'nın programında haftalardır konuşulan kayıp dosyasından çocuk cinayeti iddiası gündeme geldi.

Isparta'da 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in ailesinin olayı aydınlatmak için Müge Anlı'ya başvurması ile ortaya çıkan soru işaretleri arttı.

Aile kayıp oğulları ile ilgili bir çok saklanan olayı canlı yayında öğrenirken günlerdir devam eden yayında korkunç bir iddia daha gündeme geldi.

Mehmet Çetin'in kaybı ile ilgili şüphelerin odağında olan ve Çetin'in en yakın arkadaşı olan Bayram Akçay'ın çelişki dolu sözleri olayda sona yaklaşıldığını gösterirken yalan ifadeleri ortaya çıkan Akçay'ın kendisine destek olması için olay gecesi kardeşinin eşi ile birlikte olduğunu söylemesi ile farklı gelişmeler yaşandı.

Kayıp Mehmet için tüyler ürperten senaryo. Müge Anlı'da film gibi olay

Bayram Akçay, Mehmet Çetin'in kaybolduğu gece Hüseyin ile birlikte evde olduklarını iddia etmiş ismi geçen kişi de stüdyoyo gelmişti. Hüseyin'in yayına katılması ile hakkında üvey oğlunu öldürdüğüne dair sevgilisi tarafından şikayetçi olunduğu ve bir gün sonra şikayetin geri çekildiği gerçeği ortaya çıktı. Bayram Akçay'ın kız kardeşi ile o dönem birlikte olan Hüseyin'in Akçay'a Mehmet Çetin'in kaybında da şahitlik yapması adına bulunması ihtimali akıllara geldi.

Hakkında annesi tarafından emniyete şikayette bulunulmuş olan Hüseyin, yapılan şikayetin sinirle yapıldığını iddia etmişti.

Canlı yayında ortaya çıkan gerçekleri açıklamakta zorluk geçen isimler bir daha yayına katılmazken savcılık 7 yaşındaki çocuğun ölümüne yönelik soruşturma başlattı.

7 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili farklı ifade veren anne Fatma'nın yayın esnasında 'bilerek yapmadı' sözünü kullanması da sosyal medyada çok konuşuldu.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edilirken yapılan soruşturma ile yaşanacak gelişmeler bekleniyor.