Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sinan Sardoğan Arife Gökçe kaybından sorumlu olarak programda yer alıyordu. Son olarak Müge Anlı’nın programında yer alan Sinan Sardoğan tarafından yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Müge Anlı’daki Sinan tutuklandı mı? Sapık Sinan Sardoğan olayında ne oldu? Arife Gökçe bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Tokatta kaybolan Arife Gökçe olayı işlenmekteydi. Arife Gökçe kaybının baş şüphelisi olarak Sinan Sardoğan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan kişinin eşkalini inceledi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MÜGE ANLI SAPIK SİNAN OLAYI NEDİR?

Arife Gökçe 17 Aralık’ta Tokatta kayboldu. Kaybının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Arife Gökçenin eşi ve oğlu çıktı.

Arife Gökçenin kaybının baş şüphelisi olarak Sinan Sardoğan programa çıkmaya başladı. Sinan Sardoğan Arife Gökçeye cinsel içerikli mesajlar atmıştı.

Sürekli her şeye ‘hayır’ diyen ve söylediklerini reddeden Sinan Sardoğan hakkında pek çok şikâyet alındı. Müge Anlı programına gelen telefonlarda Sinan Sardoğan’ın taciz ve sapıklıkları hakkındaydı.