Müge Anlı’nın Adli Tıpçı daimi konuğundan depremzedelere hayati uyarı

Adli Tıp Uzmanları Derneği üyesi Prof. Dr. Şevki Sözen’in instagram hesabından yaptığı bilgilendirme şöyle:

“Saygıdeğer meslektaşlarımız,

Deprem felaketlerinde on binlerce yaralanan vatandaşımız bulunmaktadır. BU vatandaşlarımıza Adli Rapor (Genel Adli Muayene Raporu) tutulmasının gerekip gerekmediği konusunda uzmanlık derneğimize görüş sorulmaktadır.

Hekimlik için asıl olan insan sağlığını korumak ve geliştirmek olmakla birlikte deprem sonrası yaralanan vatandaşlarımız uğradıkları zararın telafisi veya zaran verenin cezalandırılması için dava sürecine gideceklerdir. Bu davalar sürecinde adli rapor talepleri olacaktır. Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın yoğunluğu ve sağlık hizmetlerinde yaşanan (yer, kayıt tutma, mekânsal sorunlar) sıkıntılar nedeniyle bunun yapılması deprem bölgesinde mümkün olmayacaktır. Ancak depremzede vatandaşlarımızın mutlaka doğal afet olarak kaydedilmesi ve başka bir şehirde bulunan merkeze (görece rutin sağlık hizmetlerinin sunulduğu) sevk edilirlerse oralarda genel adli muayene raporlarının (adli raporların) tutulması gerekmektedir.. BU durumun daha sonra hak aramak isteyen vatandaşlarımız için gerekli olduğu görüşündeyiz.

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu”