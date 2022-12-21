Müge Anlı'nın gizlediği gerçek kamera sallanınca ortaya çıktı. Ekran başındakiler şaştı kaldı

49. yaş gününü kutlayan Müge Anlı, dün yayınlanan programında çok büyük bir kaza atlattığını ve ölümden döndüğünü açıklamıştı. Programda ilginç anlar da yaşandı. Yayında filtre kullanmadığı bilinen Anlı'nın kameranın sallanması nedeniyle göz torbaları ortaya çıktı.

Anlı'nın kamerada filtre kullandığı gerçeği hayranlarında büyük şaşkınlık yarattı.

FİLTREYE KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Müge Anlı'nın yüzündeki filtre kayınca göz altı morluklarının gizlendiği ortaya çıktı.

Daha önce yaptığı bir konuşmasında ''Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim, bunun sonu intihara kadar varır'' sözleri yeniden gündeme geldi. Anlı'ya ''Programda herkesin gözeneklerine kadar görünüyor, bir tek Müge Anlı bebek gibi görünüyor'' Yorumu yapılırken, bazıları ise ''Kadın kendini filtre ile baştan yaratanlara sesleniyor'' sözleriyle ünlü sunucuyu savundu.

Hayranlarının bir kısmı ise ortaya çıkan ilginç gerçek nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

İşte gözaltlarındaki o değişim...