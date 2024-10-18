Müge Anlı'ya Bahçeli'den hediye: Harika bir şey… Teşekkür ediyorum

Ümit Karadağ
Müge Anlı'ya Bahçeli'den hediye: Harika bir şey… Teşekkür ediyorum

Devlet Bahçeli, programlarını yakından takip ettiği Müge Anlı'ya bir hediye gönderdi. Anlı da canlı yayında teşekkür ederek, hediye için “Harika bir şey” dedi.

76 yaşındaki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını Gazeteci Müge Anlı'ya hediye etti.

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“YARISINA KADAR OKUDUM, HARİKA”

Anlı, “Sayın Devlet Bahçeli bir kitap gönderdi bana… Onun hayatını anlatıyor. Hayatını anlatırken de dönemle ilgili de çok önemli fikir sahibi oluyorsunuz. Harika bir şey. Sayın Devlet Bahçeli’ye de bu güzel hediyesi için çok teşekkür ediyorum. Sağolsun, varolsun. Yarısına kadar gelebildim, yakın siyasi tarihimizi de öğrenmemiz lazım. Ben şeye inanıyorum, tarih bir döngüdür felsefesine inanıyorum. O nedenle hayatta neler yaşandığını öğrenmemiz lazım. Hem kendi ülkemizde ve dünyada ki, hem ülkemizde yaşanabilecekler hakkında fikir sahibi olmamız, hem de teyakkuzda olmamız lazım. Buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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BAKANLARA DA ÖZEL NOTLA GÖNDERMİŞTİ

Bahçeli, yakın zamanda bakanlara da imzalı kitap hediye etmişti. Gönderilen kitaplara da şu not düşülmüştü:

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"İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyar, daha bahadırı olmayacaktır"

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