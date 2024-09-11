Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Fethiye açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan müdahalede 4'ü çocuk olmak üzere toplam 19 göçmen durduruldu.

Datça açıklarında ise bir yelkenli tekne içinde düzensiz göçmenler olduğuna dair ihbar üzerine harekete geçen ekipler, teknede 34 göçmeni yakaladı. Operasyonlar sırasında, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.