Muğla açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Muğla açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 89 kaçak göçmen yakalanırken 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11), Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Hareket halindeki fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurularak içerisindeki 11 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Farklı saatlerdeki diğer olayda ise yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin bindiği iki ayrı hareketli lastik bot, ekiplerce durdurularak toplamda 78 kaçak göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 89 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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