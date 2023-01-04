Belediyenin 'çöp' kararı sonrası doğal güzellikteki koylar çöpe döndü. 3 günde bakın ne hale geldi

Türkiye’nin en güzel sahil bölgelerini içinde barındıran Muğla’nın enfes güzellikteki koyları çöp tehdidi altında.



Yeniçağ’dan Oğuz Ok’un haberine göre, Muğla Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar sonucu koylarda yer alan çöp konteynırları kaldırıldı. Yeni uygulamaya göre, tekne sahipleri çöplerini, belediyeden gelen çöp teknelerine teslim edecek. Vatandaşlar bu uygulama için çöp teknesine poşet başı 20 TL verecek. Çöpler belirli saatlerde toplanacak.





Uygulama koylardaki işletmeler için de geçerli olurken bölge sakinleri, “Uygulamanın 3. gününde denizde sadece 3-5 tekne varken çöpler birikti. Yazın 1000 tekne olduğunda siz düşünün.” diyor.





Bölge sakinleri belediyenin getirdiği uygulamanın kaldırılmasını isterken yazın yaşanabilecek görüntü ve koku kirlilikleri konusunda yetkilileri uyarıyor.







Konteynırları 1 Ocak tarihi itibarıyla kaldırarak, deniz araçlarından kaynaklanan evsel ve ambalaj atıklarını belediyeye ait teknelerle almaya başlayan belediyenin kullandığı "çöp teknesi" de görüntülendi. İşte o tekne:



