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  • Belediyenin 'çöp' kararı sonrası doğal güzellikteki koylar çöpe döndü. 3 günde bakın ne hale geldi

Belediyenin 'çöp' kararı sonrası doğal güzellikteki koylar çöpe döndü. 3 günde bakın ne hale geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, teknelerin çöplerini bırakmaları için kullandıkları çöp konteynırlarını kaldırdı, doğal güzellikteki koylar çöp yığınına döndü. Bölge sakinleri, “Kışın az tekne var yazın neler olur siz düşünün.” diyor.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:00
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Muğla Belediyesi'nin 'çöp' kararı sonrası doğal güzellikteki koylar çöpe döndü

Belediyenin 'çöp' kararı sonrası doğal güzellikteki koylar çöpe döndü. 3 günde bakın ne hale geldi
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Türkiye’nin en güzel sahil bölgelerini içinde barındıran Muğla’nın enfes güzellikteki koyları çöp tehdidi altında.

Yeniçağ’dan Oğuz Ok’un haberine göre, Muğla Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar sonucu koylarda yer alan çöp konteynırları kaldırıldı. Yeni uygulamaya göre, tekne sahipleri çöplerini, belediyeden gelen çöp teknelerine teslim edecek. Vatandaşlar bu uygulama için çöp teknesine poşet başı 20 TL verecek. Çöpler belirli saatlerde toplanacak.

Uygulama koylardaki işletmeler için de geçerli olurken bölge sakinleri, “Uygulamanın 3. gününde denizde sadece 3-5 tekne varken çöpler birikti. Yazın 1000 tekne olduğunda siz düşünün.” diyor.

Bölge sakinleri belediyenin getirdiği uygulamanın kaldırılmasını isterken yazın yaşanabilecek görüntü ve koku kirlilikleri konusunda yetkilileri uyarıyor.



Konteynırları 1 Ocak tarihi itibarıyla kaldırarak, deniz araçlarından kaynaklanan evsel ve ambalaj atıklarını belediyeye ait teknelerle almaya başlayan belediyenin kullandığı "çöp teknesi" de görüntülendi. İşte o tekne:

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denizci
4.01.2023 15:36
belediye 20 lira alacagim diye boyle bir uygulamaya gitmis. uygulama degismeli  
 
çevreyi temiz tut yeşili koru
4.01.2023 15:23
muğla belediyesi şu anki uygulamayla doğrusunu yapmıştır, daha ne arıyorsunuz, adam gelip kendi eliyle çöpü alacak, bu haber taktir edilmesi gerekir ama bakıyorum eleştiri var  
 
Misafir
4.01.2023 15:08
Bir mülki idare amiri alınan kararın sonuçlarını takip etmelidir. E şimdi konteyneri kaldırdınız. İnsanlar ne yapsın çöpü nereye atsın? Kamu hizmeti bir nevi konfor alanı sağlamak değilmi?  
 
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