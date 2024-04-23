Muğla için fırtına uyarısı

Kaynak: DHA
Muğla için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Muğla için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bugün akşam saatleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

MUĞLA İÇİN FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, yaptığı uyarıda, bugün akşam saatlerinden sonra Muğla’nın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, vatandaşları uyararak fırtınayla beraber, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını söyledi.

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