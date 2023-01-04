﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Muğla Milas Sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 11 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRAACAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

*Proje kapsamında okur yazar olmak ancak engelli ve yaşlı bakımı konusunda tecrübeli olmak

*Erkek adaylar için en az B smifi sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araba kullanabiliyor olmak.

*25-50 yaş aralığında olmak

*Kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması(SSK-Bağkur-Emekli Sandığı)

*Adli sicil kaydının olmaması

*Seyahat etmesine engel bir durumu bulunmamak

*Başvuru tarihi itibariyle Milas ilçe smırları içerisinde ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*İkametgâh Belgesi

*Ehliyet

*Adli Sicil Kaydı

*Ehliyet Fotokopisi

*Saglik Raporu

*İletişim Bilgileri