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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 18 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:56
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alacak
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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