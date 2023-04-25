Muğla'da 1'i ağır 2 kişi tüfekle yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olayda 1'i ağır 2 kişi tüfekle yaralandı.

Muğla'da 1'i ağır 2 kişi tüfekle yaralandı

İHA'nın haberine göre, Olay, Yaraş Mahallesi'nde gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen 2 kişi arasında çıkan tartışmada S.A. isimli şahıs, akrabası olan T.Ç. ve yanındaki H.B.'yi tüfekle vurdu. Tüfek sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan T.Ç.'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumun ağır olduğu, H.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın şüphelisi S.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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