Muğla’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’ağır 7 yaralı

Kaynak: İHA
Muğla’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’ağır 7 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Seydikemer ilçesi Fethiye-Antalya Karayolu Karabel mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.Y. (52) yönetimindeki 31 NC 520 plakalı otomobil ile S.K. (23) yönetimindeki 34 KB 3586 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte F.Y. (49), H.K.Y. (16), E.K. (16), İ.K. (50) ve H.K. (46) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydikemer ve Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.K.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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