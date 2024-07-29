Muğla'da 30 koyun telef oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde, Kırcağız Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer'in sürüsünden 30 koyun zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti.

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekimler, ölen hayvanlar üzerinde otopsi gerçekleştirerek doku örneklerini İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi.

Gerekli patolojik ve toksikolojik analizlerin tamamlanmasının ardından, olayın kesin nedeni belirlenecek. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milas İlçe Müdürlüğü, olayın takibi için gerekli önlemleri aldıklarını ve daha fazla kayıp yaşanmaması için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.