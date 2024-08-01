Muğla'da kaçaklar yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da kaçaklar yakalandı

Muğla'da Seydikemer açıklarında 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kaçaklar yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan iki lastik bot içinde iki lastik bot içinde 5, karada da bir olmak üzere 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 22 kaçak yakalandı.

Seydikemer ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu.

İçerisindeki toplam 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.

Olay ile bağlantılı olarak Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 22 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

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