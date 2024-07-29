Muğla'da 30 koyun telef oldu

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 30 küçükbaş havyanın zehirlenme olayı sonrasında harekete geçti.

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ölen hayvanlara otopsi yaparak doku örneklerini İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.

Burada yapılan gerekli patolojik ve toksikolojik analizler sonrasında vakaların kesin teşhisi tespit edilecek.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milas İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayın yakından takip edildiği ve daha fazla kayıp yaşanmaması için görev başında olunduğu ifade edildi.