Muğla'da 30 koyun telef oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da 30 koyun telef oldu

Muğla'nın Milas ilçesi Kırcağız Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer'in sürüsünden 30 koyun, zehirlenerek telef oldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 30 küçükbaş havyanın zehirlenme olayı sonrasında harekete geçti.

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ölen hayvanlara otopsi yaparak doku örneklerini İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.

Burada yapılan gerekli patolojik ve toksikolojik analizler sonrasında vakaların kesin teşhisi tespit edilecek.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milas İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayın yakından takip edildiği ve daha fazla kayıp yaşanmaması için görev başında olunduğu ifade edildi.

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