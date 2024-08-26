Muğla'da 48 kaçak göçmen yakalandı, 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA
Muğla'da 48 kaçak göçmen yakalandı, 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 32 kaçak göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi yönlendirildi.

Ekipler, karada 1 kaçak göçmeni yakaladı.

Datça ilçesinde de kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 32 kaçak göçmen kurtarılarak limana getirildi.

Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda tespit edilen 2 lastik bot durdurularak 7'si çocuk 47 kaçak göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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