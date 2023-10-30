Muğla'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Marmaris ilçesi açıklarında karadan ulaşım olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye İlçe Jandarma karakol personelinin de yer aldığı kurtarma botunu gönderdi. 8 kaçak göçmen yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada 8 kaçak göçmen yakalandı
Marmaris ilçesi açıklarında karadan ulaşım olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye İlçe Jandarma karakol personelinin de yer aldığı kurtarma botunu gönderdi. 8 kaçak göçmen yakalandı.