Muğla'da 8 kaçak göçmen yakalandı



Marmaris ilçesi açıklarında karadan ulaşım olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye İlçe Jandarma karakol personelinin de yer aldığı kurtarma botunu gönderdi. 8 kaçak göçmen yakalandı.