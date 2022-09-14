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Yaşlı adam ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Muğla'da evinin bahçesindeki ağaca meyve toplamak için çıkan yaşlı adam düşerek hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 17:30
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Muğla'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Yaşlı adam ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bağlıağaç Mahallesi'nde ikamet eden Raşit Gürbüz (74) bahçesinde bulunan ağaca meyve toplamak için çıktı. Talihsiz adam dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Raşit Gürbüz’ün düştüğünü gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde Raşit G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Raşit G.’nin cenazesi Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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