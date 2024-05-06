Rıdvan Dilmen 'ilk defa' dedi. Yaşadıklarını acı acı anlattı

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Rıdvan Dilmen 'ilk defa' dedi. Yaşadıklarını acı acı anlattı
Fenerbahçe'nin Konyaspor beraberliği sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş bir açıklama geldi.

Süper Lig’in 35. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Konyaspor ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan maçta taraflar golsüz berabere kaldı.

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Bu sonucun ardından haftayı Galatasaray’ın 6 puan gerisinde sonlandıran Fenerbahçe’de şampiyonluk umutları yıkıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen bir ilki açıkladı.

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"İLK DEFA UMUDUMU KAYBETTİM"

Oyuncuların umudunu kaybettiğini söyleyen Dilmen, "Ben oyuncuların artık umudunu kaybettiğini düşünüyorum. Bu yıl ilk defa ben de şampiyonluk umudumu kaybettim. Geçen hafta böyle değildi. Oyuncu grubu da artık 'havlu attık' diye düşünüyordur" dedi.

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