Muğla'da balıkçıların ağına 120 kilogramlık vatoz takıldı

Muğla'da balıkçıların ağına 120 kilogram ağırlığında dev vatoz takıldı.

KAYNAK: AA
Muğla'da balıkçıların ağına 120 kilogramlık vatoz takıldı

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu açıklarında, balıkçıların ağına takılan 120 kilogram ağırlığındaki dev vatoz, ilçe pazarındaki balıkçıda sergilendi.

Balığı gören vatandaşlar bir süre şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Balıkçı Niyazi Çınar, AA muhabirine, vatozun balıkçılar tarafından yakalandığını ve duyar duymaz da aldıklarını söyledi.

120 kilogramlık balığı yabancı uyruklu bir kadına sattıklarını belirten Çınar, "Balığı Japonya'ya göndermeyi düşünüyorduk ancak burada yabancı uyruklu bir kadın tarafından alıcı buldu. Balığı 10 bin liraya sattık. Hayırlı olsun." dedi.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları! Yazarlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Hedef net; 360 vekil ve yeni anayasa Yazarlar
Hedef net; 360 vekil ve yeni anayasa
T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N Resmi İlanlar
T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Okullarda askıda simit dönemi Yazarlar
Okullarda askıda simit dönemi