Muğla’da bir kişi evinde ölü bulundu

Olay, Milas ilçesi Emek Mahallesi Su Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre komşuları Rüstem Ferit Demiral’a (48) bir süre boyunca ulaşamadı.

Demiral'dan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde Demiral'ı yerde yatar halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Demiral'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Demiral'ın ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.