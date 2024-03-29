Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü: Tutuklandı

Olay, 28 Mart 2024 Salı günü akşam saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motor ustası Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Vedat Gülmüş, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eşi Neşe Gülmüş'ün başına 1 el ateş etti.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TESLİM OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vedat Gülmüş, cesedin başında bekledi ve kimseyi yanına yaklaştırmadı. Tabancayı başına dayayan Gülmüş, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındı.

OTOPSİ YAPILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Neşe Gülmüş'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Gülmüş'ün başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini ileri süren Vedat Gülmüş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.