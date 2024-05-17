Sokak ortasında keserle saldırdı. Tokat’ta kan donduran görüntüler

Kaynak: İHA
Sokak ortasında keserle saldırdı. Tokat’ta kan donduran görüntüler
Tokat’ta Samet C., isimli şahıs, husumetli olduğu Bekir.Y.,’ye sokak ortasında keserle saldırdı. Yere düşen Bekir Y. ye acımasızca keserle vurmaya devam eden şahıs, çevredekilerin müdahalesi sonrası olay yerinden kaçtı. Bekir Y, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana gelen olayda, alacak meselesi sebebiyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda şiddetli bir şekilde tartıştı.

KESERLE SALDIRDI

Samet C., yolda gördüğü Bekir Y.,ye eline aldığı keserle saldırdı. Bekir Y., başına aldığı keser darbesiyle yere düştü. Samet C., yere düşen Bekir Y.,ye keserle vurmaya devam etti. Çevredekiler araya girip Samet C.,yi olay yerinden uzaklaştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, hastaneye kaldırıldı. buradaki müdahalesinden sonra da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan Bekir Y. ile Samet C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kişilerden Samet C. verdiği ifadesinde Mert Torun’un kendisine telefonda küfür ettiğini bu nedenle saldırdığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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