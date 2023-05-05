Muğla'da bozayı fotokapanla görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla bozayı görüntülendi.

Muğla'da bozayı fotokapanla görüntülendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan, bir bozayının hareketliliğini kaydetti.

İlemin, bozayının görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Bozayının kameranın önünden ağır adımlarla ilerlediği gözlendi.

Yasin İlemin, AA muhabirine, büyük Muğla yangınlarından sonra ilk kaydı aldığını söyledi.

Muğla'da 2021 ve 2022 yangınlarının alçak kızılçam ormanlarında yaşayan nadir ayı popülasyonlarının en önemli habitatlarını yok ettiğini ifade eden İlemin, şöyle dedi:

"Yaptığımız çalışmalarla sığındıkları son bölgeleri tespit ettik. Yaşadıkları bölge maki türleri ile kızılçam ağaçlarının olduğu yanmadan kalmış vadi tabanları. Kızılçam ormanlarında besinsel anlamda üretkenlik çok düşüktür. Ancak üretkenliğin yüksek olduğu karışık bitki örtüsü kızılçam ve defne, sandal, ayı fındığı, mersin gibi türleri barındırır. Bu bölgelerde biyolojik çeşitlilik flora ve fauna anlamında en yüksek seviyededir."

Bozayıların Akdeniz ekosistemleri için gösterge tür olduğunu dile getiren İlemin, orman yangınları sonrası rehabilitasyon sürecinde ve yaban hayatı koridorlarının tasarlamasında onların ekolojik isteklerinin göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.

İlemin, ormanın sadece ağaç tarlası değil, içindeki bozayısı, orkidesi ve böceğiyle orman olduğunu kaydetti.

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