Muğla’da feci kaza! Şoför alevlerin içinde kaldı

Kaynak: DHA
Muğla’da feci kaza! Şoför alevlerin içinde kaldı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi ve alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Milas-Labranda yolu Kargıcak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aydın'da merkezi bulunan bir enerji ve maden firmasına ait Mahmut Bulut yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrilip, alev aldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken, kamyonun şoförü Mahmut Bulut hayatını kaybetti. Bulut'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’da feci kaza! Şoför alevlerin içinde kaldı

Muğla’da feci kaza! Şoför alevlerin içinde kaldı

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