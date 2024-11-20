Muğla’da gıda denetimleri sürüyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetimlerinde çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, toplam 193 işletme kontrol edildi. Denetimler sırasında alınan üç numune, Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluk açısından detaylı analiz için laboratuvara gönderildi.

Bu kontrollerle hem tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması hem de zeytinyağı üretiminde taklit ve tağşişin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Zeytinyağı, bölgemizin önemli tarım ürünlerinden biri olup, bu kıymetli ürünün kalite ve güvenilirliğini korumak için sahadayız" ifadelerine yer verildi.

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Muğla'da gerçekleştirilen denetimlerin, zeytin ve zeytinyağı sektöründe güvenin artırılmasına ve bölgedeki kaliteli üretimin devamına katkı sağlaması bekleniyor.