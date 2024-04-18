Muğla'da inşaatta çelik kalıp işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Muğla'da inşaatta çelik kalıp işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla Marmaris’te bir inşaatta kullanılan çelik kalıbın işçilerin üzerine düşmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de yaralandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde özel bir kuruma ait sosyal tesis inşaatında kolona dayalı çelik kalıp işçilerin üzerine düştü.

Yaşanan olayda işçilerden İsmail Tepebaşı ve Y.G. çelik kalıbın altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, İsmail Tepebaşı’nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı Y.G. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası yüklenici firma sorumlusu ile şantiye şefi gözaltına alındı.

İşçiler, yaşanan kazayı şantiyede alkışlarla protesto etti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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