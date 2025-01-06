Muğla'da isale hattı patladı, otomobil çukura battı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da isale hattı patladı, otomobil çukura battı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patlamasından kaynaklı otomobil çukura düştü. Otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

6 Ocak tarihinde öğle saatleri itibariyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahşi Mahallesi Ercan Yangöz Caddesi'nde isale hattı patladı. Asfaltın yarıldığı yoldan geçen Aysel Üstünel idaresindeki otomobil, çukura girdi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, Aysel Üstünel'i otomobilden çıkardı.

Patlaktan akan sular, bölgedeki restoran ve evlerin bahçelerini bastı. İhbarın ardından olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı. Otomobilin kaldırılması ve patlağın tamiri için çalışma başlatılacak.

​​​​​​​

Sürücü Aysel Üstünel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. O panik anında bir kriz geçirebilirdim. Arabada yalnızdım. Beni camdan kollarımdan çekip aldılar. Allah'tan yalnızdım, yanımda torunum olabilirdi, ne yapardım" dedi.

​​​​​​​

Bahçesini su basan Sibel Arslan ise, "Bu sürekli tekrarlanan bir olay, ilk değil. Sadece burası değil birkaç ev de zarar görüyor. Şu anda içerisi bataklık gibi.

​​​​​​​

Umarım yetkililer ilgilenir ve bahçenin temizliğinde de yardımcı olurlar. Çünkü tek başımıza bunu yapmamız mümkün değil" diye konuştu.

Muğla'da isale hattı patladı, otomobil çukura battı!

Muğla'da isale hattı patladı, otomobil çukura battı!

Son Haberler
Bingöl’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Bingöl’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Pakistan’da göz gözü görmüyor
Pakistan’da göz gözü görmüyor
Diyanet personeli ayaklandı: Helali haramı bize bırakın
Diyanet personeli ayaklandı: Helali haramı bize bırakın
YÖK Başkanı Özvar’dan vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
YÖK Başkanı Özvar’dan vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu