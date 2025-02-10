Muğla’da jandarma ekipleri yaralı şahini kurtardı

Kızlan Mahallesi Karağaç Mevkii'nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında, uçmakta güçlük çeken yaralı bir şahin bulundu.

Jandarma ekipleri, bitkin haldeki yırtıcı kuşu güvenli bir şekilde alarak, gerekli tedavisinin yapılması için Datça Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'ne teslim etti. Doğa Koruma yetkilileri, şahinin sağlık durumunu yakından takip edecek ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya yeniden salınmasını sağlayacak.