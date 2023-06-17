Muğla'da jetski kazasında 1 kişi can verdi

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Hamam Koyu'nda meydana gelen jetski kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'da jetski kazasında 1 kişi can verdi

(İHA) Olay, Dalaman ilçesi Hamam Koyu'nda meydana geldi. Yalçın Gümüşsoy isimli genç, jetski ile koyda gezintiye çıktı. O esnada jetskiyi kullanan Gümüşsoy, bir teknenin halatlarına takıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı gencin başka bir botla Sarsala Koyu'na taşındığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri kısa sürede olay yerine gitti.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Gümüşsoy'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Yalçın Gümüşsoy'un tatil için Dalaman'a geldiği ve Kırıkkale'de tanınmış iş insanı olduğu öğrenildi.

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