Muğla'da kaçak alkole geçit yok

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da kaçak alkole geçit yok

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, bir işletmeye düzenledikleri operasyonda 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Kaçak alkole geçit yok

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen işletmeye yönelik bir operasyon düzenledi.

Yapılan arama sonucunda, işletmede farklı marka ve çeşitlerde toplam 26 bin 699 adet alkollü içecek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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