Muğla'da kaçak maymunlara el konuldu

Kaynak: İHA
Muğla'da kaçak maymunlara el konuldu

Muğla'nın Ula ilçesinde iki adet maymun jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Yakalayanlara ceza kesildi maymunlara ise el konuldu.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Karabörtlen Mahallesi'nde yasa dışı şekilde yaban hayvanı bulundurulduğu ihbarı üzerine Karabörtlen Jandarma Karakol Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şefliği ekipleri harekete geçti.

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Yapılan denetimler sonucu yabancı uyruklu şahıslara ait olduğu belirlenen 1 adet Vervet maymunu (Chlorocebus pygerythrus) ve 1 adet Makak maymunu (Macaca fuscata) tespit edildi. Hayvanlar, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında el konuldu.

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Olayla ilgili olarak şahıslara 10 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, ulusal mevzuata göre saldırgan, zararlı ve zehirli türlerin ülkemizde beslenmesi, bulundurulması ve sahiplenmesinin yasak olduğunu belirterek, bu tür ihlallerin ciddi yaptırımlara tabi olduğunu hatırlattı.

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El konulan maymunların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda uygun bir barınma alanına transfer edilmesi planlanıyor.

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