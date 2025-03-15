Muğla'da kaptanın feci ölümü!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Muğla Bodrum ilçesi Turgutreis'teki marinada meydana geldi. Kaptanı olduğu motoryatın bakımını yapan Soner Uysal, kontrolsüz şekilde çalışan pasarella ile yat arasına sıkıştı.

Uysal'a ilk müdahaleyi çevredeki diğer kaptanlar ve yat sahipleri yapıp, durumu sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

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İhbarla gelen sağlık ekipleri, Uysal'ı ilçedeki bir özel hastaneye kaldırdı.

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Uysal, bu sabah yaşamını yitirdi. Uysal'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.