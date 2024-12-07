Muğla'da kayıp olarak aranıyordu 19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Muğla'da kayıp olarak aranıyordu 19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2005'ten beri kayıp olarak aranan Erdoğan Bozkurt'un (53) öldürüldüğü 19 yıl sonra ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 3 ay önce yapılan ihbarda Bozkurt'un öldürüldüğü bilgisi verildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı.

Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi. Bozkurt'un öldürülmesi olayına karışanların, aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu, Hasan Cura olduğunu tespit eden jandarma, 29 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerse bugün kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla'da kayıp olarak aranıyordu 19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı

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