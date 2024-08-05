Muğla'da kız kavgası; darbedip kayda aldılar

Kaynak: DHA
Muğla'da kız kavgası; darbedip kayda aldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, T.N.K. (14), eski erkek arkadaşından uzak durmasını istediği F.K.'yi (14) darp etti.

Şüphelinin arkadaşları ise kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si erkek 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

F.K., Marmaris Polis Merkezi'ne giderek, 2 Ağustos'ta A.A. isimli arkadaşıyla parkta konuşurken, eski sevgilisi T.N.K. ve arkadaşlarının yanlarına geldiğini söyledi. F.K., T.N.K.'nin "Benim eski erkek arkadaşımla nasıl konuşursun?" diyerek kendisini darp ettiğini, bu anları videoya çekip sosyal medyada paylaştıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görüntülerden şüpheli 6 kişinin kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan 2'si erkek 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Videolarda, T.N.K.'nin F.K.'ye hakaret ederek saçından tutup yere yatırdığı, tekmelediği ve yumruk attığı, diğer arkadaşlarının ise bu şiddete destek verdiği görüldü.

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