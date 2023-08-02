Muğla'da orman yangını çıkaran zanlı: "Gaipten ses duydum"

Muğla Menteşe'de orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 25 yaşındaki şüpheli F.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyette ifade veren F.K, "Gaipten ses duydum. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım" sözleriyle suçunu itiraf etti. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda 31 Temmuz'da yangın çıktı. Yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Yangını çıkardığı öne sürülen F.K. dün gözaltına alınmıştı.