Muğla’da otobüs arızası trafiği kilitledi: 15 kilometrelik araç kuyruğu dron ile görüntülendi

Kaynak: İHA
Muğla’da otobüs arızası trafiği kilitledi: 15 kilometrelik araç kuyruğu dron ile görüntülendi

Muğla'nın Fethiye-Marmaris karayolu üzerinde bulunan Sakar Geçidi'nde arızalanan bir otobüs, trafiği adeta durma noktasına getirdi.

Gökova-Ula karayolu üzerinde, Sakar rampasının 9. kilometresinde arızalanan yolcu otobüsü nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gökova kavşağından Aydın yönüne doğru uzanan 15 kilometrelik araç kuyruğu, sürücülere zor anlar yaşattı. Rampadaki sıcaklık yaklaşık 40 dereceyi bulurken, bazı araçlar hararet yaparak yolda kaldı.

Muğla Bölge Trafik ekipleri, trafik akışını kontrol altına almak için Sakar rampasının 9. kilometresinden itibaren trafiği tek yönlü olarak sağlamak zorunda kaldı.

Trafik yoğunluğu ve yolda kalan araçlar, dron ile havadan görüntülendi. Sakar rampasının virajlarında oluşan araç sıraları, ilginç manzaralar oluşturdu.

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