Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Muğla'da otomobilin yolun karşısına geçen bisikletliye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Muğla'nın Fethile ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Veli B. idaresindeki 34 BS 7649 plakalı otomobil ile Kazım Mukyen’in (82) kullandığı bisiklet çarpıştı.

Bisiklet sürücüsü Mukyen yola düşerek, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bisiklet sürücüsü tedavisi için özel bir hastaneye kaldırıldı. Mukyen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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