Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Düzenleme: Kaynak: AA
Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'da sağanak yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Marmaris’in Selimiye ve Turunç Mahalleleri'nde yağışın etkisiyle yamaçlardan yola düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı. Kent merkezindeki sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı ve bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, bu bölgelerde temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı. Geceden bu yana metrekareye 62,7 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Datça’da ise sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği hortum, herhangi bir zarara yol açmadan etkisini yitirdi.

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Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, su basan evlere motorlu pompalarla müdahale etti. İlçede yağış aralıklarla devam ediyor.

Bodrum’da hava sıcaklığı 28 dereceye düştü ve turistler, sağanağa rağmen Yahşi Mahallesi'nde denize girmeyi sürdürdü. Yağış nedeniyle kıyıda ve sokakta yakalananlar iş yerlerine sığındı. Yağış sonrası bazı bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

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